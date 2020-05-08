Ветеранам в Москве подарят планшеты с записью парада Победы

https://static.news.ru/photo/cc361ffe-9116-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая получат планшеты с записью трансляции парада Победы. Такой подарок для них приготовили власти столицы.

Помимо этого, на устройство будут загружены фильмы и песни о войне, сообщил мэр Сергей Собянин на своём сайте.

Может быть, самое печальное для ветеранов — невозможность прийти на традиционную встречу однополчан. По мере возможности, для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, ZOOM и WhatsApp, — пообещал Собянин.

Кроме того, напомнил он, помимо праздничного телеэфира, десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы подготовили музеи, театры, концертные залы и парки Москвы.

Одновременно с этим в продовольственных магазинах, аптеках, на автозаправочных станциях волонтёры будут раздавать георгиевские ленточки, а поздравления с Днём Победы будут звучать в московском метро.

Ранее NEWS.ru писал, что около двух миллионов россиян выразили желание принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».