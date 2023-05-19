ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян Путину ВЦИОМ: Путину доверяют 80,1% россиян

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Президент России Владимир Путин

Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составляет 80,1%, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что рейтинг президента снизился на 0,8 п. п. по сравнению с прошлыми результатами опроса. Показатель одобрения деятельности главы государства составил 76,4%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (-0,8 п. п. за неделю), — следует из опубликованных данных.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доверяют 62,5% респондентов (-2 п. п.), а уровень положительной оценки его работы составил 52,5% (-3,5 п. п.).

Опрос проводился с 8 по 14 мая, в нем приняло участие 1600 совершеннолетних граждан России.

7 апреля Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым деятельность Путина положительно оценивают 81% россиян. 8% респондентов заявили, что скорее плохо оценивают работу российского лидера, еще 11% затруднились с ответом.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уровень доверия россиян к главе государства объясняется консолидацией общества и сохранением стабильности в экономике, которая «стоит твердо на ногах». По его словам, по некоторым направлениям она перешла в фазу развития.