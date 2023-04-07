Стало известно, сколько россиян доверяют Путину ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Деятельность президента России Владимира Путина положительно оценивают 81% россиян. Доверяют главе государства 79% граждан, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 8% респондентов заявили, что скорее плохо оценивают работу российского лидера, еще 11% затруднились с ответом.

Деятельность правительства страны хорошо оценили 55% россиян, а работу председателя Михаила Мишустина — 62%.

Опрос проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пунктах России. В голосовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уровень доверия россиян к главе государства объясняется консолидацией общества и сохранением стабильности в экономике, которая «стоит твердо на ногах». По его словам, по некоторым направлениям она перешла в фазу развития.

Ранее глава ВЦИОМа Валерий Федоров назвал российские регионы с самыми счастливыми жителями. Согласно данным опросов, наиболее высокий показатель счастья зафиксировали в Южном федеральном округе (87% населения). При этом, по словам Федорова, несчастными себя чувствуют, как правило, те россияне, которые сильно вовлечены в политическую повестку.