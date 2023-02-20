Песков объяснил рост доверия Путину среди россиян Песков: рост уровня доверия Путину обусловлен консолидацией общества вокруг президента

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину в 79,1% объясняется консолидацией общества и сохранением стабильности в экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, экономика «стоит твердо на ногах», а по некоторым направлениям перешла в фазу развития.

Общество консолидируется вокруг президента. Несмотря на давление извне, все-таки в стране сохраняется макро- и микростабильность, <...> поэтому это и находит свое отражение в цифрах социсследований, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее во Всероссийском центре изучения общественного мнения сообщили, что уровень доверия россиян президенту РФ с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 п.п. и составляет 79,1%. Деятельность правительства одобряют 50,5% опрошенных, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,8% респондентов.

До этого ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину с 9 по 15 января снизился на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце декабря 2022 года, и составил 78,1%.