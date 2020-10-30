Важно для самооценки: пандемия сблизила внуков с их бабушками и дедушками

Коронавирус заставил россиян не только изрядно понервничать, но и многое переоценить. Жители нашей страны в том числе стали внимательнее относиться к своим близким. По словам психологов, они заметили положительную тенденцию — пандемия улучшила взаимоотношения внуков с их бабушками и дедушками. О том, как такое общение влияет на самооценку детей, почему полезно «подлизываться» к пожилым людям и какие преимущества есть в виртуальном диалоге с родственниками, — в материале NEWS.ru.

Расстояние сближает

Мы часто куда-то спешим, многое делаем на автомате и порой не анализируем важность происходящего. COVID-19 смог это ощутимо исправить. Так как в группе риска, в первую очередь, оказались люди преклонного возраста, им стали уделять повышенное внимание — власти, СМИ да и сами россияне. Как пояснила NEWS.ru психоаналитик Наталья Толстая, контакт с пожилыми людьми очень важен для каждого из нас.

Взрослое поколение более опытно и внимательно. Они больше знают про воспитание. Особенно в ситуации с первым ребёнком бабушки и дедушки просто бесценны. Какие бы времена ни были, мы всё равно возвращаемся к традициям наших предков и перенимаем у них много полезного. Если смотреть в корень, то пенсионеры более духовные и чуткие. В любви, воспитании и на кухне бабушка всегда может посоветовать лучше, чем мама. Самое главное, чтобы она была в хорошем настроении. Иногда пожилые могут проецировать на вас своё собственное отношение к жизни, усталость и плохое настроение. Поэтому, чтобы бабушка уделила вам должное внимание и дала хороший совет, — надо «подлизываться». Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Многие пожилые россияне до сих пор могут общаться со своими родными только «через экран». В этой ситуации тоже есть свои плюсы, заверила психоаналитик. Например, при таком диалоге можно деликатнее и быстрее попрощаться, если вы ограничены во времени или не настроены продолжать разговор. Кстати, метод «отключения экрана» активно используют и в психотерапии. Когда человек только слышит своего собеседника, ему проще рассказывать о накопившихся проблемах и переживаниях.

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Бескорыстный источник мотивации

С тем, что связь поколений очень важна, согласилась и детский психолог Наталья Наумова. По словам специалиста, из-за вынужденной разлуки с дедушками и бабушками пострадали и дети. Некоторые родители слишком эмоционально объяснили своим чадам серьёзность сложившейся ситуации. Дети начали переживать, что больше никогда не увидят любимых стариков и, конечно, стали больше ценить общение с ними.

Вообще бабушки и дедушки — всегда огромный ресурс для ребёнка. Это те люди, которые принимают их всецело. Родители часто предъявляют детям определённые требования, ждут каких-то результатов. А пожилые люди дают им необходимое принятие, ощущение, что они лучшие и у них всё получится. Это повышает самооценку детям и даёт им веру в свои силы. Поэтому из-за пандемии они переоценили важность бабушек и дедушек, когда их лишились. Наталья Наумова семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог

Бесценные мелочи

Специалист дополнила, что, когда всё вернётся в прежнее русло и дети смогут чаще и беспрепятственно видеться со своими бабушками и дедушками, не исключены конфликты. У пожилых людей часто нарушена рефлексия, поэтому они могут ненароком вспомнить одно из откровений внука (или внучки) и сказать что-то в укор. Поэтому важно, чтобы как дети, так и старшее поколение всегда были внимательны друг к другу.

Как посоветовала Наталья Наумова, родителям также стоит побеседовать со своими детьми. До подрастающего поколения необходимо донести, насколько важно ценить своих родных и заботиться о них. По словам эксперта, взрослые часто уверены, что ребёнок всё поймёт сам, но это не всегда так. Поэтому откровенный разговор никогда не навредит. И, конечно, не стоит забывать говорить своим родным слова любви и благодарности.