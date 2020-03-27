https://static.news.ru/photo/9eececb0-7011-11ea-bb7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Вступительные экзамены в российских вузах могут быть перенесены на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков.

Базовый сценарий, к которому нам с вами стоит готовиться, — будет перенос. Это будет в рамках трёх летних месяцев, — цитирует РИА Новости главу ведомства, выступившего на заседании рабочей группы Минобрнауки РФ.

По его словам, процесс зачисления в вузы также будет начат позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобрнауки в пилотном режиме отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн», благодаря которому абитуриенты смогут дистанционно подать документы для поступления. Сейчас рассматривается возможность подать документы более чем в 50 вузов страны. Также планируется решить, как организовать приём иностранцев из-за рубежа и сдачу творческих вступительных экзаменов в тех вузах, где они обязательны наряду с ЕГЭ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлению 45 человек, умерли три человека.