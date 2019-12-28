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Закон о запрете продажи бестабачных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним принят в Удмуртии.

Соответствующий документ подписал глава республики Александр Бречалов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. В частности, под запрет подпадают снюсы, пэки, никотиновые леденцы — все смеси, содержащие никотин.

При этом смеси ранее не попадали ни под какое регулирование, их оборот не был запрещён, — гласит сообщение пресс-службы.

В руководстве республики также отметили, что в Удмуртии уже было несколько случаев госпитализации детей после употребления ими снюсов. В Ижевске несколько торговых сетей ещё до принятия закона отказались от продажи никотиносодержащих смесей, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что закон о запрете продажи лицам, не достигшим 18 лет, бестабачной никотиносодержащей продукции принят Вологодским заксобранием.