https://static.news.ru/photo/7e23e4f0-26fd-11ea-93e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Закон о запрете продажи лицам, не достигшим 18 лет, бестабачной никотиносодержащей продукции принят Вологодским заксобранием.

Он вступит в силу уже с 1 января 2020 года. За нарушение — штраф. Его размер — от 3 до 50 тысяч рублей — такой же, как за нарушение запрета на продажу электронных сигарет и жидкостей для вейпов, передаёт РИА Новости .

Законом предлагается установить запрет на продажу несовершеннолетним так называемых снюсов, будет установлена административная ответственность за нарушение данного запрета, — заявил заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Он отметил, что сейчас употребление бестабачных сосательных или жевательных смесей, содержащих никотин, стремительно распространяется среди молодёжи. По его словам, это очень вредит организмам подростков, поэтому необходимо пресечь продажу смесей несовершеннолетним.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане временно запретили ввоз, продажу и использование снюсов — некурительных табачных и бестабачных изделий. Постановление вынес главный санитарный врач республики.