В России за сутки выявили 10 817 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/450cd6ec-91cc-11ea-884e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 10 817 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 198 676 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Суточный прирост заражённых составил 5,8%. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За сутки от COVID-19 скончались 104 человека, число летальных исходов с момента начала пандемии составило 1827.

В 30 российских регионах число заражённых превысило тысячу человек. За минувшие сутки выздоровели 5308 пациентов, общее число излечившихся — 31 916 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России по состоянию на 9 мая проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус. Узнать о наличии коронавирусной инфекции можно в частных и государственных лабораториях. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России действует 75 лабораторий, которые проводят данные исследования.