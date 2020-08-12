В России за сутки скончались от коронавируса 129 человек

https://static.news.ru/photo/03be29b4-dc6f-11ea-afee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России умерли 129 пациентов, заразившихся COVID-19. Общее число жертв инфекции в стране составляет 15,2 тысячи человек.

Количество новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа составило 5102. Всего с начала пандемии в России заболели 902,7 тысячи человек.

Число выздоровевших возросло до 710,2 тысячи человек. Из них 7123 пациента были выписаны из больниц за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где зафиксировано свыше 5 млн случаев заражения. На втором и третьем местах — Бразилия (более 3 млн) и Индия (2,3 млн) соответственно. В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Всего пандемией охвачено более 200 стран. В общей сложности количество заразившихся превышает 20,2 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше 741 тысячи человек, выздоровели более 12,5 млн.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. В широкий оборот препарат, получивший название «Спутник V», поступит в начале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, производство российской вакцины может быть налажено в Бразилии. Власти штата Парана намерены подписать с Москвой соответствующее соглашение. Практической его реализацией займётся Технологический институт штата Парана, там будут проводить тестирование российского препарата и в перспективе — производить его.