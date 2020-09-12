В России указали на ошибку в испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/191ef810-f51a-11ea-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images.de/Global Look Press

Ситуация с приостановкой испытаний вакцины, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала ошибочность подхода зарубежных специалистов. Те при выборе препарата ориентируются преимущественно на новые непроверенные платформы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, отечественные эксперты неоднократно говорили о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК. При этом он напомнил о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала свою эффективность и безопасность.

В США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объёма закупленных вакцин, — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Испытания вакцины были прерваны несколько дней назад в связи с тем, что у одного из добровольцев была выявлена «необъяснимая болезнь». Несмотря на то, что она может быть и не связана с препаратом, было принято решение пересмотреть данные о безопасности.

Препарат, для которого использован аденовирус обезьяны, проходит испытания в нескольких странах, включая Россию. Накануне стало известно, что Москва также приостановила тестирование. Тем не менее, Великобритания приняла решение продолжить работу с вакциной.

По словам Дмитриева, в России «рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперёд».

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что подобные сбои не являются редкостью. Там подчеркнули, что разработчики обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют стандартным принципам и правилам разработки подобных препаратов.

Тем временем первая российская вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, уже отгружена в регионы для иммунизации основных групп риска — врачей и преподавателей. Параллельно препарат проходит третью фазу клинических исследований, писал NEWS.ru. Он был создан в сжатые сроки, так как учёные проводили работу не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

РФПИ отвечает за распространение российской вакцины за рубежом.