В ВОЗ оценили приостановку испытаний вакцины AstraZeneca от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5de7d38c-f2a3-11ea-a00b-fa163e074e61_660.jpg Фото: astrazenecacareers/facebook.com

Во Всемирной организации здравоохранения, комментируя приостановку испытаний вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, заявили, что это не такое уж редкое явление, и главное в процессе разработки препарата — это безопасность.

С удовлетворением отмечаем, что разработчики вакцины обеспечивают научную достоверность испытаний и следуют стандартным принципам и правилам разработки вакцин, — сообщил Reuters представитель ВОЗ.

Ранее международная биофармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после появления у одного из участников исследования «необъяснимой болезни». Решение сделать паузу в испытаниях вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности. Отмечается, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной. Участник, у которого была выявлена «серьёзная побочная реакция», находится в Великобритании.

В настоящее время AstraZeneca проводит третью фазу испытаний коронавирусной вакцины в США. Кроме неё в стране также проводят испытания своих вакцин компании Pfizer и Moderna.

Как писал NEWS.ru, российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом при содействии AstraZeneca для последующего экспорта в 30–50 стран. Об этом сообщил председатель совета директоров и основатель фармкомпании Алексей Репик.