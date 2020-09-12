Вакцину «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

https://static.news.ru/photo/e9a99900-f4c9-11ea-9a7f-fa163e074e61_660.jpg Доставка вакцины от коронавируса в городскую поликлинику № 2 (Москва) Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Первые партии отечественной вакцины от COVID-19 уже отгружены во все регионы России и будут доставлены до начала следующей недели. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки. <...> Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины, — цитирует министра ТАСС.

Ранее в Минздраве сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объёмов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.

Жителей Москвы начали прививать уже с 9 сентября. Медики вводят вакцины в два этапа с интервалом в 21 день. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Как писал NEWS.ru, почти половина россиян (45,6%) не хотят прививаться от коронавируса. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже. В НИУ ВШЭ отметили, что основной причиной увеличения числа коронаскептиков является отсутствие заболевших в их окружении.