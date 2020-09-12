В Великобритании продолжили испытания вакцины от СOVID-19

https://static.news.ru/photo/e2790b10-f50b-11ea-8f8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, возобновились в Великобритании.

Тестирование было продолжено после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) подтвердило безопасность препарата, сообщает ТАСС.

Испытания вакцины были прерваны несколько дней назад в связи с тем, что у одного из добровольцев была выявлена «необъяснимая болезнь». Несмотря на то что она может быть и не связана с вакциной, было принято решение пересмотреть данные о безопасности.

Помимо Великобритании, препарат проходит испытания ещё в ряде стран, включая РФ. Накануне стало известно, что российская сторона приостановила тестирование вакцины AstraZeneca.

Как писал NEWS.ru, инцидент с вакциной прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там отметили, что подобные случая не являются редкостью, а также оценили следование разработчиков принципам и правилам разработки вакцин и стремление обеспечить научную достоверность испытаний.