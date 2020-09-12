В Великобритании продолжили испытания вакцины от СOVID-19

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, возобновились в Великобритании.
Тестирование было продолжено после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) подтвердило безопасность препарата,
Испытания вакцины были прерваны несколько дней назад в связи с тем, что у одного из добровольцев была выявлена «необъяснимая болезнь». Несмотря на то что она может быть и не связана с вакциной, было принято решение пересмотреть данные о безопасности.
Помимо Великобритании, препарат проходит испытания ещё в ряде стран, включая РФ. Накануне стало известно, что российская сторона приостановила тестирование вакцины AstraZeneca.
Как писал NEWS.ru, инцидент с вакциной прокомментировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там отметили, что подобные случая не являются редкостью, а также оценили следование разработчиков принципам и правилам разработки вакцин и стремление обеспечить научную достоверность испытаний.
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