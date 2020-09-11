В России приостановили испытания вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/a7b6a21c-f425-11ea-ad77-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Испытания созданной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca от коронавируса приостановили в России, рассказал и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге, на базе которого планировалось проводить испытания, Дмитрий Лиознов.

По его словам, российским добровольцам не вводили данный препарат.

Всё остановлено до начала, — цитирует Лиознова ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой специалистами Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, могут возобновиться на следующей неделе. Решение сделать паузу в испытаниях было вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности.

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после появления у одного из участников исследования «необъяснимой болезни». Решение сделать паузу в испытаниях вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности. Отмечается, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной. Участник, у которого была выявлена «серьёзная побочная реакция», находится в Великобритании.

В настоящее время AstraZeneca проводит третью фазу испытаний коронавирусной вакцины в США, Великобритании, Бразилии, ЮАР и Японии. Кроме неё в Соединённых Штатах также проводят испытания своих вакцин компании Pfizer и Moderna. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.