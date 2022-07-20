В Росприроднадзоре объяснили гибель дельфинов в Черном море Росприроднадзор: дельфины в Черном море гибнут не из-за загрязнения

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Загрязнения акватории Черного моря не наблюдается, поэтому оно не может быть причиной высокой смертности дельфинов. Научных подтверждений тому, что они гибнут из-за какой-то инфекции, появившейся вследствие загрязнения, нет, рассказала РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Мы на сегодняшний момент не видим заключений ученых о том, что если даже было какое-либо заражение вирусом, что это произошло в результате загрязнения акватории. Мы не видим подтверждения, что это происходит именно из-за этого, — цитирует ее агентство.

Она отметила, что дельфины-белобочки часто страдают от попадания в сети. В большинстве случаев они не способны самостоятельно из них выбраться, а если им это удается, то они получают серьезные травмы.

Радионова также добавила, что выброса дельфинов на берег не происходит. Обычно волны выносят на сушу уже погибших в море или тех, кто настолько ослаблен, что уже не способен выжить.

Сообщения о том, что в Черном море массово гибнут дельфины, появились в начале июне. Несколько тысяч мертвых особей были найдены на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины. Зарубежные ученые предположили, что причинами могли быть военные действия на Украине, загрязнение воды химическими веществами из боеприпасов с затонувших кораблей.

Специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов в беседе с NEWS.ru допустил, что дельфины могут гибнуть из-за инфекции.