Названа вероятная причина гибели нескольких тысяч дельфинов в Черном море Специалист по млекопитающим Жбанов предположил, что гибель дельфинов в Черном море произошла из-за инфекции

Фото: Rosneft/Global Look Press

Специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов прокомментировал NEWS.ru информацию о гибели нескольких тысяч дельфинов в Черном море. Тела животных обнаружили на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины. По мнению Жбанова, скорее всего, это произошло из-за инфекции.

Причин может быть много. Важно знать, какие следы остались на дельфинах, надо взять их анализ крови. Я могу высказать предположение: либо они запутались в рыболовецких сетях, либо это какая-та инфекция свирепствует. Такие инфекции случаются время от времени. От подобного много дельфинов погибает, — заявил Жбанов.

Собеседник не верит в версию о том, что причиной гибели животных могли стать вооруженные действия.

Дельфин выдерживает взрыв гранаты на расстоянии примерно четырех-пяти метров. Чего они бы плыли к местам боевым действий? В общем, я не верю в это, — подытожил Жбанов.

По данным The New York Times, несколько тысяч мертвых дельфинов за последнее время были найдены на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины. Ученые считают, что причиной гибели животных могли стать вооруженные действия, которые разворачиваются на украинской территории. Также, по их мнению, виной всему могут быть боеприпасы и нефть с затонувших кораблей.