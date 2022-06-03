NYT: в Черном море массово умирают дельфины

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Несколько тысяч мертвых дельфинов за последнее время были найдены на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины. Ученые считают, что причиной гибели животных могли стать вооруженные действия, которые разворачиваются на украинской территории. Такое сообщение опубликовало издание The New York Times. Оно отметило, что виной всему могут быть боеприпасы и нефть с затонувших кораблей.

У некоторых дельфинов были ожоги от взрывов бомб или мин, и они больше не могли ориентироваться и искать пищу, — рассказывают ученые.

По мнению исследователей, к гибели животных могли привести сбросы бомб в кормовые районы дельфинов, а также загрязнение вод химическими веществами из боеприпасов.

Кроме того, некоторые экологи считают, что на здоровье дельфинов, которые являются достаточно нежными животными, может влиять даже шум кораблей, задействующих мощные акустические системы. Дело в том, что все это может заставить дельфинов терять ориентацию в пространстве, ведь для своей навигации они тоже используют различные звуки.

Ранее в Анапе полиция задержала двоих бездомных, которые пытались пожарить шашлык из мертвого дельфина. Подозреваемые – мужчина и женщина, обоим на вид порядка 60 лет. Очевидцы на пляже заметили происходящее и сделали фотографии, которые моментально разлетелись по социальным сетям.