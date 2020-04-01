https://static.news.ru/photo/373a9a52-73f6-11ea-a44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Во время пандемии коронавируса российские граждане смогут зарегистрировать брак и другие события в органах ЗАГС дистанционно.

Соответствующее поручение Министерству юстиции РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, ведомство должно обеспечить ЗАГСам все условия для осуществления подобных процессов, передаёт «Интерфакс».

Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается, люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события, — заявил председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Накануне, 31 марта, Министерство юстиции РФ предложило временно прекратить заключение и расторжение браков в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области органы ЗАГС начнут регистрировать только факты рождения и смерти. Заключение и расторжение браков приостановлено.