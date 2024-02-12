В Подмосковье раскрыт канал контрабанды драгоценных металлов Волк: в Подмосковье пресекли контрабанду драгметаллов на 70 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области сотрудники полиции и ФСБ перекрыли канал контрабанды драгоценных металлов на сумму 70 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, из незаконного оборота было изъято 5,5 тонны сырья, которое содержало платину, палладий и родий.

Задержаны четверо участников организованной группы — проживающие в Московском регионе граждане трех иностранных государств. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий, на сумму более 70 млн рублей, — говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, преступники скупали автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие драгметаллы. После чего их перерабатывали для незаконного перемещения через таможенную границу. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 191, 30 и 226.1 УК РФ, задержанных фигурантов отправили под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью свыше 2 млрд рублей. Таким образом, сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию.