В Петербурге ограничат работу транспорта на время нерабочей недели

Метрополитен и наземный транспорт в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут работать по графику выходного дня. Стоимость проезда при этом не изменится, сообщается на сайте городского комитета по транспорту.

В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация Санкт-Петербурга намерена ввести ограничения на работу общественного транспорта, включая закрытие нескольких вестибюлей метрополитена. Также сообщалось о возможной приостановке действия льготных проездных для некоторых категорий граждан.

До этого власти Санкт-Петербурга объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а также ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, приостанавливается работа общепита, объектов розничной торговли, фитнес-центров, бассейнов, океанариумов и аттракционов. Аптеки и продовольственные магазины продолжают работать.

Музеи и театры будут разрешать доступ только при наличии у посетителей QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Гостиничный сектор будет заселять постояльцев также после предъявления QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.