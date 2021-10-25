В Петербурге запланировали ограничить работу транспорта

Администрация Санкт-Петербурга намерена ввести ограничения на работу общественного транспорта во время локдауна с 30 октября по 7 ноября. Например, рассматривается закрытие нескольких вестибюлей метрополитена. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на ряд чиновников.

Предложения пока прорабатываются специалистами, необходимо тщательно подсчитать необходимый объём транспортной работы в период нерабочих дней. Скорее всего, общественный транспорт будет переведён на режим работы по графикам выходного дня, но возможны и другие ограничения, — рассказал высокопоставленный собеседник в Смольном.

Также, вероятно, будет приостановлено действие льготных проездных для некоторых категорий граждан. Официальный документ, который обозначит перевозчикам Санкт-Петербурга правила работы, опубликуют завтра.

Ранее в Общественной палате предложили ввести QR-коды для проезда на общественном транспорте. По словам председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, россияне без QR-кодов могут ездить на такси.