В Общественной палате предложили ввести QR-коды на транспорте

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил пускать людей в общественный транспорт по QR-кодам. По словам общественника, россияне без QR-кодов могут ездить на такси.

Рыбальченко рассказал , что при поездке в метро увидел, что половина люде не носит маски либо носит их неправильно.

Если мы вводим QR-коды в отношении тех, кто у нас пользуется общественным транспортом, почему эти QR-коды не работают для тех, кто ездит в метро? Почему те, кто соблюдает нормы и правила, должны подвергать себя риску? Считаю, что через какое-то время мы должны такие же правила распространить на общественный транспорт, — категорично заявил представитель ОП.

Общественник считает, что люди, игнорирующие вакцинацию, могут воспользоваться собственным транспортом или такси.

Если люди не хотят вакцинироваться или ищут повод, чтобы этого не делать, то они могут пользоваться такси или личным транспортом, но не подвергать риску других людей, — аргументировал Рыбальченко.

По словам председателя комиссии, подобный опыт уже существует в ряде стран, где ввели локдаун. Там для поездки на общественном транспорте нужно предъявить QR-код.

Либо вы утверждаете справкой, что вам нельзя вакцинироваться, вам выдают такой же код. Но в этом случае вы имеете свой проездной как социальную карту и с ней ходите, — резюмировал общественник.

Ранее сообщалось, что власти Москвы пока не планируют введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте в период нерабочих дней. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.