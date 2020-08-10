В Москве за сутки зафиксировали 694 случая COVID-19

https://static.news.ru/photo/007aed2e-dba6-11ea-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в столице России выявлены 694 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве заболели 248,9 тысячи человек.

К настоящему времени в столице выписаны из больниц по выздоровлению 191,5 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 4599 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. В первую десятку также входят Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Ханты-Мансийский АО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области.

В целом по России, согласно последним данным, зафиксировано 897,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 703,1 тысячи пациентов, умерли 15,1 тысячи.

РФ занимает четвёртое место в мире по количеству заболевших. На первом месте находятся США, где число заразившихся превышает 5 млн человек. На втором месте Бразилия (свыше 3 млн), на третьем — Индия (более 2,2 млн).

Всего пандемией охвачено более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 20 млн. Жертвами инфекции по всему миру стали более 736 тысяч человек, выздоровели свыше 12,3 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе остаётся стабильной на протяжении уже двух месяцев. Высокую выявляемость коронавируса мэр объяснил тем, что Москва превосходит другие мегаполисы мира по объёмам тестирования на COVID-19.