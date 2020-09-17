В Москве выпала треть месячной нормы осадков

https://static.news.ru/photo/2a5a1952-f8fd-11ea-99a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17 сентября на российскую столицу обрушился сильнейший ливень с грозой. В отдельных районах Москвы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков.

Их наибольшее количество зафиксировано в Центральном (20 мм), Северо-Западном (20 мм), Северном (17,7) и Зеленоградском (16 мм) административных округах, — сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в четверг.

В городе дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники предприятия. Бригады ГУП «Мосводосток», как подчёркивается в сообщении, оперативно устраняют образовавшиеся в результате ливня «локальные скопления воды».

Дождь и сильный ветер с порывами до 21-26 метров в секунду в столице, по прогнозам синоптиков, будут идти до конца дня. Людей просят без необходимости не выходить на улицу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, куда в ближайшее время придёт аномальное тепло.