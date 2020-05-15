В Москве умерли ещё 74 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что врачи зарегистрировали 74 смертей от коронавирусной инфекции.

Накануне за сутки умерли 68 пациентов с подтверждённым COVID-19. Общее число скончавшихся в столице от нового заболевания достигло 1432.

В России подтверждено 262 843 случая COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 10 598. При этом 58 226 заболевшим удалось выздороветь. За последние 12 часов число справившихся с болезнью увеличилось на 4996.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская столица выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы отмены ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.