В Москве умерли ещё 74 пациента с COVID-19

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что врачи зарегистрировали 74 смертей от коронавирусной инфекции.
Накануне за сутки умерли 68 пациентов с подтверждённым COVID-19. Общее число скончавшихся в столице от нового заболевания достигло 1432.
В России подтверждено 262 843 случая COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 10 598. При этом 58 226 заболевшим удалось выздороветь. За последние 12 часов число справившихся с болезнью увеличилось на 4996.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская столица выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы отмены ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
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