В Москве скорая увезла с избирательных участков восемь пожилых людей

https://static.news.ru/photo/6125704a-bc2a-11ea-862e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве. Всего медицинская помощь потребовалась почти 50 москвичам.

Как сообщает «Интерфакс», в основном это пожилые люди. Врачи оказывали медпомощь прямо на месте, некоторых пришлось госпитализировать из-за обострения сердечно-сосудистых патологий.

В Москве, согласно данным после обработки 90% протоколов, в очном голосовании за поправки к Конституции отдали голоса 65,9% жителей. По данным Мосгоризбиркома, в столице работали 3604 избирательных участка.

По данным онлайн-голосования, в Москве изменения в Основной закон поддержали 62,33% участников плебисцита. 37,67% проголосовали против.

Изначально назначенное на 22 апреля, голосование было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане могут отметить свой вариант.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бюллетени участка № 2783 в Раменках будут аннулированы из-за нарушения при подсчёте голосов. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия района. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, которые были похожи на вброс бюллетеней на указанном участке. Подсчёт голосов там был приостановлен.