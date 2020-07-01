Бюллетени участка в Раменках аннулируют из-за возможного вброса

https://static.news.ru/photo/818e451c-bbeb-11ea-9219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюллетени участка № 2783 в Раменках будут аннулированы из-за нарушения при подсчёте голосов. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия района.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, которые были похожи на вброс бюллетеней на указанном участке. Подсчёт голосов там был приостановлен, сообщает ТАСС.

С просьбой признать бюллетени недействительными в Мосгоризибрком обратился Общественный штаб по контролю за голосованием. Также общественники просят рассмотреть вопрос об ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии, которые своими действиями нарушили права избирателей.

На место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома, ТИК района Раменки. В итоге зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что итоги голосования на указанном участке решено признать недействительными.

Рассмотрев материалы видеонаблюдения за 1 июля в период с 23:00 до 23:03 из помещения участка для голосования, ТИК района Раменки в Москве установила, что в ходе проведения голосования был нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией, — заявил Венедиктов.

В Москве, согласно последним данным после обработки 80,1% протоколов, в очном голосовании за поправки в Конституцию отдали голоса 65,7% жителей, против проголосовали 33,3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что окончательные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будут подведены в ближайшее время — после рассмотрения всех протоколов участковых избирательных комиссий и рассмотрения жалоб. Однако уже понятно, что большинство россиян, принявших участие в общероссийском голосовании, поддержали предложенные изменения.