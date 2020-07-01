Бюллетени участка в Раменках аннулируют из-за возможного вброса

Бюллетени участка № 2783 в Раменках будут аннулированы из-за нарушения при подсчёте голосов. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия района.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, которые были похожи на вброс бюллетеней на указанном участке. Подсчёт голосов там был приостановлен,
С просьбой признать бюллетени недействительными в Мосгоризибрком обратился Общественный штаб по контролю за голосованием. Также общественники просят рассмотреть вопрос об ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии, которые своими действиями нарушили права избирателей.
На место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома, ТИК района Раменки. В итоге зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что итоги голосования на указанном участке решено признать недействительными.
Рассмотрев материалы видеонаблюдения за 1 июля в период с 23:00 до 23:03 из помещения участка для голосования, ТИК района Раменки в Москве установила, что в ходе проведения голосования был нарушен порядок голосования и подсчета голосов участковой избирательной комиссией, — заявил Венедиктов.
В Москве, согласно последним данным после обработки 80,1% протоколов, в очном голосовании за поправки в Конституцию отдали голоса 65,7% жителей, против проголосовали 33,3%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что окончательные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будут подведены в ближайшее время — после рассмотрения всех протоколов участковых избирательных комиссий и рассмотрения жалоб. Однако уже понятно, что большинство россиян, принявших участие в общероссийском голосовании, поддержали предложенные изменения.
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