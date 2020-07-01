Окончательные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будут подведены в ближайшее время после рассмотрения всех протоколов участковых избирательных комиссий и рассмотрения жалоб. Однако уже понятно, что большинство россиян, принявших участие в общероссийском голосовании, поддержали предложенные изменения. По предварительным данным, «за» проголосовали более 74% при явке 65%. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, такие результаты показали, что власть сумела консолидировать население вокруг поправок, а вот оппозиции, в свою очередь, не удалось существенно повлиять на ход голосования.

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги голосования по поправкам в Основной закон страны. Конституционные изменения поддержали 76,90% россиян, против поправок высказались 22,28%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 60% протоколов. Общая явка, по последним данным, составила 65%. Согласно уточнённой информации exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с учётом результатов опроса на выходе в 25 регионах, «за» проголосуют 74-75%, «против» — 24-25%. Ранее социологи полагали, что поправки поддержат от 61-71% респондентов.

ЦИК России/facebook.com

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты народного волеизъявления, не зафиксировано, а значит и нет оснований для сомнений.

Наша избирательная система оказалась очень гибкой и смогла за короткое время адаптироваться к той ситуации, которая сложилась в связи с пандемией. Безопасность, доступность, прозрачность и совместная работа — всё это гарантирует достоверность результатов и, как следствие, легитимность, — заявила она на брифинге для журналистов.

Общероссийское голосование по изменениям, вносимым в Основной закон, стало беспрецедентным не только по длительности и присутствию наблюдателей на участках, но и по результатам. Поддержка поправок значительно превысила поддержку самой Конституции РФ на всенародном голосовании в декабре 1993 года. Тогда за документ высказалось 58,43% россиян, против были 41,57%, а явка составила 54,8%.

Для большинства экспертов, опрошенных NEWS.ru, результаты плебисцита не стали неожиданностью.

Результаты вполне предсказуемы. Правила игры были сформулированы таким образом, что иного быть и не могло. Проблема властей в том, что большинство российских избирателей этим итогам не поверит. Аббас Галлямов политолог политолог

Ожидаемыми итоги голосования назвала в разговоре с NEWS.ru и политтехнолог Алёна Август.

Понятно, что оценки в прессе и оппозиционном Интернете сильно расходятся с тем, что на самом деле происходит в головах у людей, живущих в регионах. Возможно те, кто сидят сегодня на Пушкинской площади, немного иначе представляют себе Россию, не такой, какая она есть. По поводу легитимности, я думаю, обсуждения будут ещё долгие, потому что, к большому сожалению, многие критики «режима» и вообще любых государственных процедур на территории РФ так и не удосужились понять, что есть существенная разница между тем, как у нас проходят выборы, регламентируемые избирательным законодательством, и как проходило событие, именуемое общероссийским голосованием, которое подчиняется абсолютно другим нормам и правилам. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Политтехнолог уверена, что сейчас оппозиции нужно больше думать не о легитимности общероссийского голосования, а об уроках, которые нужно извлечь из этого плебисцита.

Я бы на месте нашей оппозиции не считала бы людей быдлом, а попробовала бы разобраться, а что у них происходит на душе, в голове и сердце. Мне кажется, что люди голосовали в первую очередь за свою защищённость, закрепление настоящего и понятное для себя будущее, — добавила она.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, результаты общероссийского голосования благоприятны для власти и президента Владимира Путина.

Сформирована широкая коалиция, которая практически даёт президенту карт-бланш на проведение политики развития и перезагрузку власти. Электронное голосование и приход избирательных комиссий во дворы — новый шаг к тому, чтобы сделать голосование и выборы более доступными. Прежде всего это касается Москвы: в выборах приняли участие многие горожане, которые ранее по разным причинам не делали этого. Явка высока, хотя и отличается значительной дифференциацией по регионам. Легитимность восприятия итогов голосования вполне гарантирована. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

А вот руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв уверен, что по итогам плебисцита проигравших не будет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но вот в будущем власти придется работать больше и лучше. Ибо проблема не с теми, кто против. Они ничего не ждут. А с теми, кто за. Они ждут реальных улучшений. И именно они будут главными критиками власти, если она не оправдает их ожиданий. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

В свою очередь президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов обратил внимание NEWS.ru на уникальную технологию сбора голосов, что в итоге повлияло на итоговую явку избирателей, а также информированность населения о плебисците. Он также был удивлен и результатами электронного голосования в Москве, когда за поправки высказалось 63% его участников.

Я думал, что против будет больше. Тот миллион голосов, который был в Москве отдан, и с учётом, что в нём по большей части принимала участие молодёжь — результат для власти обнадёживающий. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Куртов также напомнил, что легитимность плебисцита, в отличие от выборов, не определяется цифрами, это простое большинство, и с этой точки зрения результаты общероссийского голосования не подлежат сомнению.

После вступления в силу поправок парламенту предстоит значительная работа по имплементации их в действующее законодательство. Так, по словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, для реализации части новых положений Основного закона нужно будет принять около 100 законов, включая поправки об ответственности за переговоры по отчуждению территорий и уточнении полномочий органов опеки.