В Москве вылечилось рекордное число пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8e46636-91cb-11ea-b427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 2520 пациентов выписаны после лечения от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, общее число выздоровевших в столице составило 12 779.

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее, — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует её РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в России по состоянию на 9 мая проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус. Узнать о наличии у себя коронавирусной инфекции можно в частных и государственных лабораториях. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России действует 75 лабораторий, которые проводят данные исследования.