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Михаил Щипанов
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В Минпросвещения рассчитывают, что новый учебный год в России начнётся в очном формате.
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Все выезжающие на отдых за границу россияне должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Издание «ФедералПресс» рассказало, как не потерять деньги, если тест окажется положительным и поездку придётся отменить.
В первую очередь перед поездкой необходимо оформить в страховой компании страховку от невыезда. Сейчас многие компании страхуют «амбулаторный» и даже «бессимптомный» коронавирус. В случае положительного ПЦР-теста застрахованному вернут деньги за...
В Минпросвещения рассказали, как начнётся новый учебный год