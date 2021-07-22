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В Минпросвещения рассказали, как начнётся новый учебный год

13:28, 22 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Минпросвещения рассчитывают, что новый учебный год в России начнётся в очном формате.

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