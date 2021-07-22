В Минпросвещения рассказали, как начнётся новый учебный год

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Все выезжающие на отдых за границу россияне должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Издание «ФедералПресс» рассказало, как не потерять деньги, если тест окажется положительным и поездку придётся отменить.

В первую очередь перед поездкой необходимо оформить в страховой компании страховку от невыезда. Сейчас многие компании страхуют «амбулаторный» и даже «бессимптомный» коронавирус. В случае положительного ПЦР-теста застрахованному вернут деньги за...