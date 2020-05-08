В мэрии Москвы рассказали, что делать при аннулировании пропуска

https://static.news.ru/photo/764d7e74-9135-11ea-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщил, как следует поступать при аннулировании рабочего пропуска. В этой ситуации необходимо получить разрешительный документ заново.

Москвичам следует проверить причину прекращения действия пропуска на платформе Московского инновационного кластера, указав свои паспортные данные, передаёт РИА Новости. После этого можно будет снова подать заявку.

Если сервис посчитает, что нет данных о трудоустройстве человека в конкретной организации, необходимо будет подтвердить своё место работы. Для этого следует предоставить свои данные, ИНН организации, договор (трудовой или гражданско-правовой) или скан справки о трудоустройстве с печатью.

Как писал NEWS.ru, 7 мая московский мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции и введении масочного режима в транспорте и общественных местах.