В мэрии Москвы рассказали, что делать при аннулировании пропуска

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщил, как следует поступать при аннулировании рабочего пропуска. В этой ситуации необходимо получить разрешительный документ заново.
Москвичам следует проверить причину прекращения действия пропуска на платформе Московского инновационного кластера, указав свои паспортные данные,
Если сервис посчитает, что нет данных о трудоустройстве человека в конкретной организации, необходимо будет подтвердить своё место работы. Для этого следует предоставить свои данные, ИНН организации, договор (трудовой или гражданско-правовой) или скан справки о трудоустройстве с печатью.
Как писал NEWS.ru, 7 мая московский мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции и введении масочного режима в транспорте и общественных местах.
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