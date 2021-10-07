В Курской области введут QR-коды для посещения общественных мест

С 11 октября в Курской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест: заведений общепита, концертных залов и кинотеатров. Получить сертификат с кодом может любой привитый гражданин в личном кабинете на сайте госуслуг, сообщает 46tv.ru.

По мнению главного санитарного врача Курской области Олега Климушина, опыт других регионов доказал, что введение QR-кодов является эффективной мерой в борьбе с пандемией.

Если получится это сделать, можно будет рассматривать вопросы о снятии ряда ограничений с проведения культурных и спортивных мероприятий, — отметил он ранее на заседании регионального противовирусного штаба.

Как отмечается, привитые от коронавируса жители должны будут предъявить на входе, например в кафе или ресторан, сертификат о вакцинации, содержащий QR-код.

В настоящее время в Курской области уже действуют ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. В частности, с 1 октября был введёт запрет на посещение торговых центров детьми младше 14 лет без сопровождения родителей. Также работодателям было рекомендовано перевести на удалёнку сотрудников старше 60 лет, а вузам и колледжам — перейти на дистанционный формат занятий.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки планируют ввести систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для сотрудников сферы транспорта и торговли. Кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что если срочно не принять меры, это может привести к повторению медицинского коллапса ноября — декабря 2020-го.

Также о планах ввести ограничения на посещение общественных мест заявили и власти Свердловской области. Они намерены создать зоны, свободные от COVID-19, которые можно будет посещать лишь при наличии QR-кода, при этом справки с отрицательным результатом теста ПЦР будут бесполезны.