В Свердловской области из-за COVID-19 планируют ввести систему QR-кодов

Власти Свердловской области рассматривают вопрос о введении ограничений на посещение общественных мест из-за пандемии коронавируса. Планируется создание зон, свободных от COVID-19, которые можно будет посещать лишь при наличии QR-кода, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Такими зонами станут предприятия общественного питания и организации, оказывающие зрелищные и развлекательные услуги. Также ограничения будут действовать в отношении музеев и выставок, концертных залов, санаториев и баз отдыха, ресторанов и тренажёрных залов.

Для доступа в свободные от коронавируса зоны окажутся бесполезными справки с отрицательным результатом теста ПЦР. Жителям региона придётся доказать наличие иммунитета: либо после вакцинации, либо после перенесённого в последние шесть месяцев заболевания.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки планируют ввести систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для сотрудников сферы транспорта и торговли. Кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что если срочно не принять меры, это может привести к повторению медицинского коллапса ноября — декабря 2020-го.