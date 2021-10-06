Биолог высказался о введении антикоронавирусных мер в Новосибирске

В Новосибирской области из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе планируют ввести систему QR-кодов и обязательную вакцинацию для сотрудников сферы транспорта и торговли. Кандидат биологических наук Сергей Седых поддержал инициативу местных властей в беседе с «Царьградом Новосибирск».

Мой прогноз по распространению COVID-19 — негативный. Вакцинировать больше и быстрее, чем сейчас, у властей не получается. Сознательность людей в плане ношения масок и так была далека от идеальной, а в последнее время их вообще мало кто носит. Мизерные штрафы во время так называемых рейдов никого не пугают. Можете считать, что их нет, — высказался Седых.

Он добавил, что если срочно не принять необходимые меры, это может привести к повторению медицинского коллапса ноября — декабря 2020-го. Седых предложил перевести школы и университеты в регионе на дистанционный формат обучения, возможно, даже ввести удлинённые каникулы.

Ранее стало известно, что в Новосибирске осталось всего 18% свободных коек в больницах для больных коронавирусом. Местные власти приняли решение перепрофилировать ещё два госпиталя под лечение COVID.