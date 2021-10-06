Новосибирские госпитали перепрофилируют в случае вспышки коронавируса

Больницы № 3 и 12 в Новосибирске перепрофилируют под лечение больных COVID, так как в регионе свободны всего 18% коек для заражённых коронавирусом. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксёнова, передаёт Сиб.фм.

Свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 18%. Но в случае дальнейшего роста заболеваемости мы готовы возвращать два стационара к работе в качестве ковидных госпиталей. Главные врачи в курсе, они готовы, — добавила Аксёнова.

Помимо этого, она заявила о возможном введении обязательной вакцинации для сотрудников транспортной сферы и работников в сфере торговли.

Сейчас в России наблюдается активный рост заболеваемости коронавирусом: страна бьёт собственные антирекорды по смертности и количеству инфицированных. Так, во вторник сообщалось, что за минувшие сутки скончались 895 человек. Предыдущий показатель составлял 890 летальных исходов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 211 696 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Ранее антикоронавирусные ограничения ввели в Вологодской области: местные власти с 9 октября будут пускать граждан в кафе, рестораны и другие общественные заведения только по QR-кодам.