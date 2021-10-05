В Вологодской области вводят ограничения в связи с COVID-19

В Вологодской области с 9 октября пускать в рестораны, кафе, театры, кино, учреждения спорта и культуры, а также на другие массовые мероприятия будут только по предъявлению QR-кодов. А уже с 6 октября без них нельзя будет попасть в медучреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Антона Кольцова.

С 6 октября 2021 года проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профосмотров будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода — сертификата вакцинации или сертификата о перенесённом заболевании COVID-19. Исключение составляют обязательные медицинские и профилактические медосмотры отдельных категорий работников, а также углублённая диспансеризация перенёсших COVID-19 пациентов, — сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

Новые меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.

Отмечается, что это требование не будет распространяться на граждан младше 18 лет.

Суточный прирост заболевших в регионе составил 265 человек. Всего выявлено 70 045 заразившихся коронавирусом.

Введение жёстких ковид-ограничений, включая региональные локдауны и/или пропускную систему с применением QR-кодов, возможно в 11 регионах Центрального и Южного федеральных округов. Какие именно регионы имеются в виду, не сообщается, но очевидно, что ими станут те, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом Telegram-каналу «ГлавМедиа» сообщил источник, близкий к правительству России.

Накануне меры были ужесточены в Пензенской области. Там теперь запрещены любые массовые мероприятия. Кроме того, приостановлена деятельность фуд-кортов. Они теперь могут работать только навынос.