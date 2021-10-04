Ещё один регион ввёл запрет на проведение массовых мероприятий

С 4 октября в Пензенской области запрещены любые массовые мероприятия. Кроме того, приостановлена деятельность фуд-кортов. Они теперь могут работать только навынос. Об этом сообщает ТАСС.

Введение ограничительных мер связано с возросшим уровнем заболеваемости COVID-19. За сутки в Пензенской области выявили 255 новых случаев.

С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введён запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов, — отмечается в сообщении.

Отметим, в регионе уже запрещена работа ресторанов в ночное время. В июне власти ограничили число присутствующих на массовых мероприятиях на открытом воздухе до 50 человек. В сентябре проведение массовых мероприятий было разрешено только при заполняемости на 50% мест в помещениях. При этом на входе вёлся контроль QR-кодов.

Добавим, ограничения вводятся и в других регионах России. Так, с 8 октября в Калининградской области вход в кафе и рестораны будет доступен только для посетителей с QR-кодом. С 1 ноября аналогичные меры введут в кинотеатрах, спортивных организациях и культурных заведениях. Исключение будет сделано только для детей до 18 лет, говорится на сайте местной администрации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако позже в ведомстве пояснили, что соответствующие решения принимаются местными властями и пока никаких дополнительных ограничений не вводилось.