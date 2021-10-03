В Калининградской области введут QR-коды для посещения кафе

С 8 октября в Калининградской области вход в кафе и рестораны будет доступен только для посетителей с QR-кодом, выданным после прививки или перенесённого COVID-19. С 1 ноября аналогичные меры введут в кинотеатрах, спортивных организациях и культурных заведениях. Исключение будет сделано только для детей до 18 лет, говорится на сайте местной администрации.

С 5 октября в регионе также закроют детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Уже сейчас в области приостановили все культурные мероприятия, кроме проходящих в театрах, филармониях или концертных залах (с заполняемостью в 50%), а также все спортивные мероприятия с числом зрителей более 50 человек. Также введено обязательное ношение масок в общественных местах и продлён запрет на посещение детьми до 14 лет торговых центров без взрослых.

Следует отметить, что в настоящее время министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области совместно с министерством культуры и туризма разрабатываться пакет мер поддержки для отраслей, которые могут пострадать в результате новых ограничений, — отмечается в сообщении.

Ранее власти Ульяновской области приняли решение ужесточить ограничения в связи с распространением коронавируса. С 1 ноября в регионе посещение заведений общепита, салонов красоты, фитнес-центров, театров, выставок, концертов и соляриев станет доступно только вакцинированным, переболевшим COVID-19 или сдавшим ПЦР-тест посетителям.