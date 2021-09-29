Общественные места Ульяновской области закроют для посетителей без QR-кода

Власти Ульяновской области приняли решение ужесточить ограничения в связи с распространением коронавируса. С 1 ноября в регионе посещение заведений общепита, салонов красоты, фитнес-центров, театров, выставок, концертов и соляриев станет доступно только вакцинированным, переболевшим COVID-19 или сдавшим ПЦР-тест посетителям. Об этом говорится на сайте местной администрации.

С 1 октября детям региона запретят посещать торговые центры без родителей. Кроме того, занятия по дополнительному образованию будут проводиться группами не более 10 человек или индивидуально и только в тех школах, где они учатся. Также ограничение в 10 посетителей введут при регистрации брака.

Новые правила будут действовать до 1 декабря.

Также ограничения ужесточили власти Курской и Ростовской областей, а в Пермском крае и Удмуртии власти вводят QR-коды для посещения мероприятий с большим скоплением людей, а также заведений общепита.

Кроме того, по данным «Медузы» (признана властями РФ иноагентом), в мэрии Москвы готовятся к четвёртой волне COVID-19 и собрались вводить новые ограничения, если потребуется. В том числе речь идёт о возвращении QR-кодов для входа в кафе и кинотеатры.