Жёсткие меры против коронавируса могут ввести в 11 регионах

Введение жёстких ковид-ограничений, включая региональные локдауны и/или ввод QR-кодов, возможно в 11 регионах, в основном относящихся к Центральному и Южному федеральным округам. Какие именно регионы имеются в виду, не сообщается, но очевидно, что речь идёт о тех, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом Telegram-каналу «ГлавМедиа» сообщил источник, близкий к правительству России.

По его словам, в условиях «четвёртой волны» сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация, которая к тому же имеет тенденцию к ухудшению. При этом многие из россиян чересчур расслабились и не понимают серьёзность эпидемиологической угрозы. В то же время жёстких мер можно избежать, если россияне будут вакцинироваться и соблюдать все санитарные нормы.



Безусловно, от подобных мер страдает бизнес, страдает экономика и простые люди, но в случае выбора «здоровье, жизнь людей или деньги» — выбор очевиден, — пояснил источник.

Ранее в России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 895 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 211 696 человек. Общее количество заболевших в России за всё время пандемии превышает 7,6 млн человек.