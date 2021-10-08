В Кремле рассказали, как прошёл день рождения Путина

Президент России Владимир Путин провёл день рождения «с телефонной трубкой в руке» и за обсуждением рабочих вопросов. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. 7 октября главе государства исполнилось 69 лет.

Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем. Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени всё-таки была потрачена на рабочие вопросы, — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил: в рабочем режиме прошло и совещание Совета безопасности РФ, хотя и там, по его словам, звучали поздравления в адрес российского лидера.

Вечер — личное пространство президента, конечно же, его поздравляли родные и близкие, — заключил пресс-секретарь.

В рабочем режиме Путин отмечает день рождения уже не первый раз. В 2020 году он посвятил большую часть рабочего дня работе по внутренней повестке, а также провёл несколько международных телефонных переговоров. За год до этого своё 67-летие Путин встретил на природе в кругу родных и близких.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин не будет «проставляться» в свой день рождения. Песков пояснил, что у лидера страны нет такой традиции.