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Желающим отдохнуть на Кубани выдвинули обязательное условие

11:59, 09 июля 2021
Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому туристы могут приехать в регион для отдыха, однако они будут обязаны привиться от коронавируса. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой власти региона решили, что с 1 августа можно будет приехать на отдых с отрицательным ПЦР-тестом.

Тем не менее согласно постановлению, отдыхающие будут обязаны привиться не сразу по прибытии. Им даётся три дня, чтобы записаться на вакцинацию и получить первую дозу препарата. По прибытию в Краснодарский край им необходимо будет сразу предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус. Такое условие выдвинули желающим отдохнуть на Кубани этим летом.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что случаи повторного заражения россиян COVID-19 составляют не более 1%. По её словам, медики, которые занимаются лечением людей, утверждающих, что они заболели повторно, первым делом стараются выяснить обстоятельства постановки первого диагноза.

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