Желающим отдохнуть на Кубани выдвинули обязательное условие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому туристы могут приехать в регион для отдыха, однако они будут обязаны привиться от коронавируса. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой власти региона решили, что с 1 августа можно будет приехать на отдых с отрицательным ПЦР-тестом.
Тем не менее согласно постановлению, отдыхающие
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что случаи повторного заражения россиян COVID-19 составляют не более 1%. По её словам, медики, которые занимаются лечением людей, утверждающих, что они заболели повторно, первым делом стараются выяснить обстоятельства постановки первого диагноза.