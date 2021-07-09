Желающим отдохнуть на Кубани выдвинули обязательное условие

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому туристы могут приехать в регион для отдыха, однако они будут обязаны привиться от коронавируса. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой власти региона решили, что с 1 августа можно будет приехать на отдых с отрицательным ПЦР-тестом.

Тем не менее согласно постановлению, отдыхающие будут обязаны привиться не сразу по прибытии. Им даётся три дня, чтобы записаться на вакцинацию и получить первую дозу препарата. По прибытию в Краснодарский край им необходимо будет сразу предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус. Такое условие выдвинули желающим отдохнуть на Кубани этим летом.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что случаи повторного заражения россиян COVID-19 составляют не более 1%. По её словам, медики, которые занимаются лечением людей, утверждающих, что они заболели повторно, первым делом стараются выяснить обстоятельства постановки первого диагноза.