В КПРФ пообещали голосовать против введения QR-кодов

Во фракции КПРФ намерены голосовать против законопроектов о введении QR-кодов для посещения большинства общественных мест и на транспорте. По мнению депутата Александра Ющенко, внесённые правительством в Госдуму соответствующие законопроекты требуют изменений в законодательстве. Об этом политик написал в своём Instagram.

КПРФ будет голосовать против этих инициатив. Наша позиция остаётся прежней: решение гражданина — делать вакцину или нет — должно быть исключительно добровольным, — пояснил Ющенко.

По словам депутата, привязывать людей к QR-кодам — излишняя мера, поскольку при сборе большого объёма данных о населении будет чрезвычайно сложно организовать защиту этой информации.

При этом сам Ющенко признался, что вакцинировался, однако данное решение должен принимать каждый сам за себя. По его мнению, борьбе властей с распространением домыслов о вакцине будет препятствовать недоверие людей к власти по целому спектру вопросов.

Это чистые технократы без какой-либо моральной платформы, которые могут всеми манипулировать... Когда любая эпидемия происходит и люди доверяют власти, то вакцинация идёт без сбоев. А когда людям руки выламывают и мало что объясняют, откуда у них возникнет доверие? Никакими QR-кодами это не исправишь, — написал он в другом посте.

Ранее стало известно, что депутаты «Справедливой России — За правду» также проголосуют против законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте. Об этом заявил в своём Twitter председатель политической силы Сергей Миронов.