Миронов: эсеры будут голосовать против проекта о QR-кодах

Депутаты «Справедливой России — За правду» проголосуют против законопроекта о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте, заявил в своём Twitter председатель политической силы Сергей Миронов.

Нельзя допустить сегрегации! СР будет голосовать против законопроектов Правительства о QR-кодах. Это не поможет победить пандемию, а только разделит людей на «белых» и «чёрных», — написал он в соцсети.

Политик подчеркнул, что остановит пандемию только массовое бесплатное экспресс-тестирование, которое, по его мнению, нужно было ввести уже давно.

Ранее с критикой введения QR-кодов выступил зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат КПРФ Сергей Обухов. По его словам, эта инициатива правительства свидетельствует о нарушении Конституции страны. По словам парламентария, налицо попытка «санитарного переворота».

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые требуют наличия QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте правительства. Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона.