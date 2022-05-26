В Казани начались протесты против засыпки притока Волги Жители столицы Татарстана и французский архитектор раскритиковали намыв берега реки Казанки

Казань / Фото NEWS.ru

Жители Казани и французский архитектор Мишель Пена раскритиковали начавшиеся с середины мая несанкционированные работы по засыпке части акватории Куйбышевского водохранилища. Планы намыть искусственный земельный участок на берегу реки Казанки в центре столицы Татарстана и напротив Казанского кремля ранее анонсировали власти республики, вызвав массовое недовольство общественности, опасающейся, что это нарушит экологический баланс и изменит городскую среду.

Как сообщил NEWS.ru один из местных жителей Евгений Бобров, засыпка реки идёт полным ходом с 14 мая. Только за 25 мая в акваторию Казанки песок сгрузили несколько барж.

Засыпка шла с 14 по 17 мая. Потом приостановили, наверное, чтобы избежать скандала, ведь в Казани в эти дни проходил международный саммит «Россия — Исламский мир». А уже 25 числа, когда все иностранные гости разъехались, засыпка продолжилась, и очень быстро. Как минимум четыре баржи за час, — рассказал житель Казани.

Он добавил, что за всё это время горожане отправляли обращения в органы власти, но в мэрии Казани «делают вид, что не в курсе». Ежедневно активисты собираются на берегу Казанки, фиксируя происходящее и вызывая полицию.

Все предыдущие заявления от 14, 15, 16 и 17 мая ушли в небытие. Отписки одни: мол, передали в Росприроднадзор. А те пишут — ничего не обнаружили. Вчера (25 мая. — NEWS.ru) некоторые даже ныряли в холодную воду, чтобы заблокировать подход баржи к берегу. Некоторые выходили с одиночными пикетами, — сообщил Бобров.

По его словам, работы по намыву искусственного берега незаконны, поскольку не завершены общественные обсуждения по данному вопросу на портале госуслуг, где высказались 223 человека, и только 10 из них поддержали засыпку реки. К тому же проектная документация по созданию искусственного земельного участка не прошла государственную экологическую экспертизу.

Протест в Казани NEWS.ru

Против данных работ выступил и французский архитектор Мишель Пена, который ранее презентовал проект создания на берегу Казанки парка. Его ответы на вопросы NEWS.ru недавно поступили в редакцию, также его ответы на вопросы журналистов обнародованы на YouTube.

Это огромнейшая ошибка, топографическая ошибка, историческая ошибка, так как это берег природный и нельзя его слишком много менять и уничтожать, нужно сохранить его гармонию и нерегулярность, мягкость, — заявил европейский зодчий, комментируя планы намыва искусственного берега.

Мишель Пена добавил, что «можно засыпать всю Казанку и сделать огромнейшую парковку вокруг Казанского кремля, но это исторический нонсенс». Архитектор отметил, что «в XXI веке мы все находимся в поисках природы в городе и делаем всё, чтобы это были практически сакральные места, и для меня Казанка — это как раз такое природное место, с узнаваемым знаковым ландшафтом».

Местные жители в свою очередь обещают продолжать бороться с засыпкой притока Волги. По их мнению, незаконные работы, начавшиеся в период нереста обирающих здесь рыб, грозят не только изменением природного ландшафта, но и возможной застройкой созданного земельного участка в исторической части города, где и без того перегружена инфраструктура.

Как писал NEWS.ru, в начале 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что на берегу Куйбышевского водохранилища напротив Казанского кремля будет сформирован искусственный земельный участок, на котором появится самая большая в РФ соборная мечеть. Однако учёные, экологи и часть горожан раскритиковали проект. В итоге власти города отказались от возведения культового сооружения в этом месте и начали стройку на другой территории.

Однако после этого глава аппарата республиканского правительства Шамиль Гафаров заявлял, что засыпка Казанки по-прежнему планируется и искусственные земельные участки будут формироваться в рамках проекта по созданию на берегах водоёмов Казани каскада из 12 парков.