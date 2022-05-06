Власти Казани решили засыпать часть притока Волги Жители Татарстана раскритиковали планы создания искусственного берега реки Казанки, где отказались строить мечеть

Фото urope - iblmsk03023608.jpg Martin Dr.Schulte-Kellinghaus/Global Look Press

Жители Казани и экологи выступили против инициативы мэрии засыпать часть входящей в акваторию Куйбышевского водохранилища реки Казанки. Городские власти в очередной раз инициировали общественные обсуждения проекта. Ранее там хотели возвести мечеть, но после критики со стороны общественности, власти отказались от этой инициативы. На этот раз на намывном берегу планируют создать некую зону отдыха.

Как пишет издание «Вечерняя Казань», 28 апреля на интернет-площадке городского управления архитектуры и градостроительства стартовало обсуждение материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) гидронамыва на Казанке площадью более 14 гектаров. Эти мероприятия планируется провести ради «организации зоны отдыха».

По словам жительницы Казани Екатерины Максимовой, которая входит в инициативную группу против засыпки реки, информация о размещении зоны отдыха на намывном берегу может оказаться ложной.

Единственный существующий проект парка на этом месте — Парк горизонтов, который в прошлом году презентовал французский архитектор Мишель Пена. Но в его проекте нет намыва, наоборот, он заявляет о природной линии берега и использовании естественного ландшафта местности. Тут, видимо, главное — засыпать, а дальше делай что хочешь, — рассказала NEWS.ru Екатерина.

Она предоставила редакции копии документов к обсуждениям, из которых следует, что «в рамках данного проекта эксплуатация созданного искусственного земельного участка не рассматривается», поскольку его дальнейшее использование «будет определяться в рамках других проектов».

Как писал NEWS.ru, в начале 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что на берегу Куйбышевского водохранилища напротив Казанского кремля будет сформирован искусственный земельный участок, на котором будет построена самая большая в РФ соборная мечеть. Однако учёные, экологи и часть горожан раскритиковали проект. Как подчёркивала казанский урбанист Юлия Файзрахманова, засыпка акватории под строительство религиозного сооружения грозит проблемами с качеством питьевой воды, а также уничтожением обитающих в воде животных и растений. К тому же, по её мнению, создание объекта, предусматривающего массовое посещение, усилит нагрузку на инфраструктуру сложившегося района.

В рамках подготовки строительства мечети власти Казани несколько раз объявляли о проведении публичных слушаний по оценке воздействия засыпки реки на окружающую среду, но всякий раз мероприятия срывались по разным причинам. Предыдущий раз слушания анонсировались на 11 апреля, но после массовой общественной волны под возведение культового объекта выбрали другое место, и мэр города Ильсур Метшин отменил общественное обсуждение.

Однако, как напомнила NEWS.ru Екатерина Максимова, после этого глава аппарата республиканского правительства Шамиль Гафаров заявлял, что засыпка Казанки по-прежнему планируется и искусственные земельные участки будут формироваться в рамках проекта по созданию на берегах водоёмов Казани каскада из 12 парков.