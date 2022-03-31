Как проект самой большой мечети в России расколол жителей Казани

Власти Татарстана анонсировали строительство в Казани самой большой в России соборной мечети, закладка которой будет приурочена к предстоящему 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Однако жители города не встретили идею единодушным одобрением. Учёные, экологи и часть обычных граждан раскритиковали проект, поскольку местом размещения культового сооружения президент республики Рустам Минниханов объявил территорию напротив Казанского кремля. Для этого придётся намыть берег реки Казанки и возвести объект на «искусственном» участке, что, по мнению противников проекта, может не самым лучшим образом отразиться на жизни города и региона. NEWS.ru узнал, почему к застройке этого места возникают вопросы и при чём тут ЮНЕСКО.

«Последний кусочек природы»

В начале года президент Татарстана Рустам Минниханов дал понять, что власти фактически определили локацию, на которой в скором времени должна появиться новая соборная мечеть в Казани, рассчитанная на 10 тысяч человек. Высота объекта по проекту составит около 80 метров. В кулуарах Гайдаровского форума он заявил, что место «примерно известно»:

Мы сформируем земельный участок. На противоположном [относительно Казанского кремля] берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти, — пообещал Минниханов.

О строительстве новой соборной мечети в Казани стали говорить с 2018 года. С того времени обсуждалось несколько площадок, но, судя по всему, власти остановились на намывной территории напротив Казанского кремля. Как стало известно NEWS.ru из документов Минприроды РФ, 5 марта 2022 года власти выдали разрешения на создание двух искусственных земельных участков. Один из них будет частично расположен на акватории Куйбышевского водохранилища. При этом ещё в июле 2021 года Росприроднадзор утвердил «положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации» по созданию намывного земельного участка.

Архив Екатерины Максимовой

О том, что такая затея является опасной, NEWS.ru рассказала казанский урбанист и специалист по устойчивому развитию территорий Юлия Файзрахманова. По её словам, создание намывных участков подразумевает засыпку части акватории реки Казанки, которая в городском течении является частью Куйбышевского водохранилища. Оно снабжает водой несколько регионов, на нём также находится казанский водозабор.

Практика засыпки пресного водного фонда крайне негативная, она не встречается практически нигде в мире, потому что пресная вода становится огромным дефицитом. Существуют исследования, в том числе Института водных проблем РАН, из которых следует, что к 2030 году европейская часть России, и в частности Поволжье, будет испытывать проблемы со снабжением населения питьевой водой. В мире существуют практики создания земельных участков на намывных территориях. Например, в Нидерландах, Объединённых Арабских Эмиратах или Японии, но там речь идёт об акваториях с солёной водой. Это также наносит ущерб окружающей среде, но не влияет на источники пресной питьевой воды. В Казани планируется засыпка двух заливов общей площадью 14–15 гектаров. В течение последнего десятилетия на Казанке периодически создавались новые намывные территории, мы наблюдали в связи с этим ухудшение качества воды и заморы большого количества рыбы, а жители находили погибших уток. А когда гибнут уже теплокровные животные, это говорит о том, что воздействие очень сильное. А от теплокровных животных до человека один шаг. Работы по засыпке ведут к уничтожению нерестовых мелководий. Река самоочищается за счёт мелководий и фильтрации воды растениями и живыми организмами. А бетонный канал не способствует очистке речной воды. Юлия Файзрахманова урбанист урбанист

Она полагает, что выбранная локация «связана с амбициями руководства Татарстана, которое хочет построить тут соборную мечеть с минаретом выше, чем у „Сердца Чечни“». К тому же, продолжает Файзрахманова, данная территория относится к охранной зоне Казанского кремля, который является объектом ЮНЕСКО. Но чиновникам, по её словам, это не мешает, и они готовы изменить эту охранную зону.

Как рассказала NEWS.ru участница инициативной группы против строительства мечети на берегу Казанки Екатерина Максимова, помимо культового сооружения проект предусматривает также создание парковки для 10 тысяч прихожан.

Всё бы ничего, только этот берег граничит с жилым районом, а мечеть будет находиться в 300 метрах от домов. Здесь всего одна дорога — узкая улица Сибгата Хакима, которая уже перегружена транспортом. Сейчас берег Казанки — это пляж с прогулочной зоной. Это место, где гуляют родители с детьми, бегают спортсмены, ездят на велосипедах, купаются и загорают, где проходят городские праздники, мероприятия, ёлки, салюты, спортивные соревнования по пляжному волейболу, водным видам спорта, авиашоу. Но после засыпки это место перестанет быть общим. Оно теперь станет местом для узкого круга людей — верующих мусульман. Мы считаем это крайне несправедливым, — заявила Максимова.

Собеседница NEWS.ru также отметила, что берег Казанки — это «последний кусочек природы в этом районе». Ранее власти города обещали создать там зелёную зону, благоустроенную по проекту французского ландшафтного архитектора Мишеля Пены. Год назад мэр Казани Ильсур Метшин презентовал этот проект, и, как отмечает Максимова, теперь предлагается «засыпка реки и бетонный „парк“ с религиозными объектами и гигантской парковкой».

Архив Екатерины Максимовой

«Участок на трупе Казанки»

Жители Казани обращались с письмами к президенту России, в федеральное Минприроды, а также в разные инстанции Татарстана, но республиканские власти « успокаивали » горожан, что участок под строительство «ещё не выбран, рассматриваются разные варианты», хотя, как говорилось выше, есть разрешения на намыв земельных участков, а также подписан госконтракт на инженерные изыскания по засыпке Казанки стоимостью 25 млн рублей.

По словам Екатерины Максимовой, уже неоднократно срывались публичные слушания по оценке воздействия засыпки части акватории на окружающую среду. Первый раз они должны были пройти 4 марта, но их без объяснения причин перенесли на 11 марта. Во второй раз они открылись — значительная часть зала была заполнена учителями школ и другими представителями бюджетной сферы за полтора часа до начала. Эти люди, как отмечает собеседница NEWS.ru, говорили, что их просто «попросили там быть». Также на мероприятие явились около 70 противников застройки акватории, из них 57 были заявлены в качестве выступающих. Но через пару минут после начала слушаний председательствующий заявил, что поступило сообщение о минировании здания, и объявил эвакуацию. В итоге слушания перенесли на 11 апреля, но почему-то теперь в анонсе больше нет речи о строительстве мечети.

Местные власти убрали из документов цель засыпки реки — строительство мечети. И теперь стараются утвердить только засыпку реки. Но мы всё прекрасно понимаем: засыпать реку просто ради облагораживания берега никто не станет. Этот искусственный участок на трупе Казанки станет площадкой для грандиозного строительства, — предполагает Максимова.

Помимо обращений в разные инстанции противники проекта собрали более 2500 подписей против засыпки Казанки, также активисты устраивали одиночные пикеты и запустили петицию в интернете, которую по состоянию на 30 марта подписали более 4,1 тысячи человек. Также в Сети появилась и петиция сторонников культового сооружения, которую создала Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ. Её авторы утверждают, что «появление новой соборной мечети на берегу Казанки напротив Кремля не ущемит ничьих прав, не оскорбит чувств верующих других конфессий, не принизит значимость иных религий». По их мнению, это, напротив, «послужит индикатором социального благополучия и наилучшим образом скажется на качестве жизни миллионов жителей Казани и гостей столицы». Также в обращении отмечается, что «обеспечение верующих богослужебными домами — важный показатель социального благополучия, свободы выбора, качества жизни и толерантности общества».

Данную петицию подписали свыше четырёх тысяч пользователей Сети — немногим меньше, чем обращение критиков проекта застройки. Отсюда можно сделать предположение, что число противников и сторонников соборной мечети напротив Казанского кремля примерно одинаковое. Об этом NEWS.ru заявил президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов.

Насколько я знаю, мнения [сторонников и противников] разделились пополам. Мы проводили голосование, собирали подписи — чуть-чуть больше было людей за то, чтобы построить эту мечеть [на берегу Казанки]. Чуть меньше было за то, чтобы там не строить. У каждой стороны есть видение, но руководство города и республики у нас очень толерантно и внимательно относится к мнению жителей. Но в моём окружении, среди тех, с кем я общаюсь, включая и православных, и мусульман, и светских людей, — ни от кого из них я не слышал какого-то протеста против строительства мечети. Все, с кем я общаюсь, поддерживают. Айдар Шагимарданов президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ

Однако, как отмечает Юлия Файзрахманова, в конце января в группе защитников Казанки в соцсети «ВКонтакте» появился опрос пользователей, показывающий другой расклад. В нём приняли участие около 2,5 тысячи человек, из которых всего 4,7% проголосовали за строительство мечети на спорном месте, почти 44% выступили против возведения мечети, 21,3% высказались за строительство в на другой территории.

Голосование длится довольно долго, и процентное соотношение почти никак не менялось, хотя про сам опрос, естественно, знают и сторонники мечети, которые писали [под постом с опросом] комментарии. Но, видимо, действительно очень мало людей выступают за строительство именно в этом месте, — предположила Файзрахманова.

Архив Екатерины Максимовой

«Менять место никто не собирается»

В качестве альтернативной локации ранее рассматривался парк «Кырлай», который, по мнению Юлии Файзрахмановой, также является неподходящим местом, потому что при строительстве там самой большой мечети в России «остатки зелёного массива, которые в парке есть сейчас, вряд ли будут сохранены».

Другие площадки предлагают не власти, а активисты и проектировщики. Это, например, Адмиралтейская слобода или район аэропорта. Последний вариант находится в той части Казани, которая сегодня сильно развивается, и такой крупный религиозно-общественный центр, как мечеть, может стать доминантой развития целого направления агломерации. А втыкать объект в и без того перегруженный смыслами и доминантами исторический центр Казани просто ради аляповатой картинки и властного пафоса — это ещё и вопрос вкуса, точнее, дурновкусия. Когда в городе появляется доминанта на доминанте, пространство превращается в лоскутное одеяло, — объясняет Файзрахманова.

По её словам, вокруг каждого доминантного объекта должна быть территория, которая развивается под его влиянием. Но в центре Казани «нечему развиваться, поэтому мечеть надо либо относить в те районы, которые расположены транспортно близко к центру, но ещё не так развиты, либо вообще выносить за территорию города».

Однако ранее помощник президента Татарстана Камиль Исхаков, который курирует проект строительства мечети, заявил , что «менять место никто не собирается»:

Я убеждён, что соборную мечеть надо ставить там, где много людей, а не в заброшенных районах, где практически никто не живёт. Ну а то, что горожане высказывают другие точки зрения, так и слава богу, что народ у нас разный.

Относительно проекта высказывались и представители исламского духовенства. Так, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин заявлял , что несмотря на достаточное количество мечетей в Казани, «сегодня есть потребность в том, чтобы единоверцы могли собраться вместе на одной площадке, образно говоря — в одном ряду, невзирая на социальное положение друг друга». По его мнению, вместимость нового культового сооружения не обязательно может быть рассчитана на 10 тысяч человек, потому что «всё будет зависеть от проекта, места, от согласований», но «есть даже потребность в увеличении площади».

Архив Екатерины Максимовой

Как считает Айдар Шагимарданов, мусульманская общественность не настаивает на том, чтобы соборная мечеть была построена именно на берегу Казанки, если это будет нарушать экологические и градостроительные нормы. По его словам, альтернативные варианты размещения возможны.

С точки зрения обывателя это место, конечно, прекрасное — ансамбль будет видно со всех мостов Казани. Но если этот объект рассматривать с точки зрения градостроительной, то тут нужно включать все профессиональные аспекты, которыми я не обладаю. Если будут рассмотрены другие места с учётом каких-то профессиональных мнений, то, конечно, мы будем довольны и рады. Но есть те, кто просто принципиально против религии. Мы против таких аргументов, потому что различные формы и виды вероисповедания, гарантированные Конституцией России, должны быть дозволены в полной мере, — пояснил NEWS.ru президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.

При этом Шагимарданов уверен, что инфраструктуру города религиозное сооружение «точно не перегрузит, потому что когда создаются подобные крупные объекты, к ним подводятся и дороги, и развязки». И если мечеть будет построена на берегу Казанки, то, по мнению собеседника NEWS.ru, «всё будет организовано для выезда в разные стороны».