В Казани отказались строить самую большую в РФ мечеть на месте водоёма

Самая большая мечеть в России, которую собираются возвести в Казани по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, появится не на намывном участке Куйбышевского водохранилища, а в одном из парков города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии столицы Татарстана. Место будущих работ уже начали расчищать под стройплощадку.

В Казани стартовал международный конкурс на разработку эскизного проекта соборной мечети. Она расположится на правом берегу [реки] Казанки, на месте парка аттракционов «Кырлай». Вместительность мечети составит не менее 10 тысяч человек. Первый камень под основание планируется заложить уже 20 мая, а осенью — приступить к строительным работам, — говорится в сообщении.

Утром 1 апреля в парке «Кырлай» начали разбирать аттракционы, там появились строительные вагончики, рабочие и тяжёлая техника. Глава Исполкома Казани Рустем Гафаров, в свою очередь, пообещал, что парк развлечений появится на другом месте. Соответствующий вопрос чиновники мэрии уже прорабатывают.

Как писал NEWS.ru, власти Татарстана анонсировали строительство в Казани самой большой в России соборной мечети. Однако учёные, экологи и часть обычных граждан раскритиковали проект, поскольку местом размещения культового сооружения президент республики Рустам Минниханов объявил территорию напротив Казанского кремля. Для этого придётся намыть берег реки Казанки и возвести объект на «искусственном» участке, что, по мнению противников проекта, может не самым лучшим образом отразиться на жизни города и региона.

В комментарии NEWS.ru казанский урбанист Юлия Файзрахманова пояснила, что засыпка части акватории Куйбышевского водохранилища под строительство мечети грозит экологическими проблемами. Она раскритиковала также вариант размещения крупнейшего в стране религиозного сооружения в парке «Кырлай», поскольку в этом случае «остатки зелёного массива, которые в парке есть сейчас, вряд ли будут сохранены». По её словам, местные жители и учёные предлагали и другие локации, но они не заинтересовали чиновников.