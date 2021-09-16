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Гостиницы будут наказывать штрафами за завышение цен

02:26, 17 сентября 2021
Гостиницы будут наказывать штрафами за завышение цен Фото: aksenovrk/vk.com
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В Госдуме поддержали инициативу ФАС об ограничении стоимости номеров в гостиницах во время проведения крупных мероприятий. Парламентарии согласились с тем, что необходимо штрафовать недобросовестных предпринимателей. Об этом сообщают «Известия».

Вопрос резкого роста цен на услуги гостиничного размещения в период проведения особо значимых международных мероприятий поднимается ежегодно. В федеральные органы исполнительной власти поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен, — сказано в пояснительной записке к законопроекту от ФАС.

По мнению специалистов ведомства, на ситуацию невозможно повлиять антимонопольными мерами, так как концентрация рынка гостиничных услуг очень низкая, а также отсутствуют доминирующие хозяйствующие субъекты.

Ранее стало известно, что ФАС в начале следующего года предложит правительству внести поправки в закон о конкуренции, в котором будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идёт об известных товарах иностранных корпораций с низким качеством, подготовленных для реализации в нашей стране.

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